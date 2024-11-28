Около 2,5 млн билетов на пригородные поезда, курсирующие в границах Северо-Кавказской железной дороги, куплено через приложение «РЖД Пассажирам» в январе – октябре 2024 года

В январе – октябре 2024 года на пригородные поезда, курсирующие в границах СКЖД, через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» было куплено около 2,5 млн билетов. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом на маршрутах курсирования поездов АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» было приобретено 854 тыс. электронных проездных документов. Чаще всего билеты покупались для проезда в электричках на направлениях Минеральные Воды – Кисловодск (397 тыс.) и Ростов – Таганрог (185 тыс.).

На маршруты АО «Кубань Экспресс-Пригород» за 10 месяцев 2024 года через мобильное приложение куплено 1,6 млн билетов. Наиболее популярными направлениями для проезда по электронным билетам стали Туапсе – Имеретинский Курорт (444 тыс.), Туапсе – Аэропорт Сочи (178 тыс.) и Сочи – Роза Хутор (150 тыс.).

Для прохода через турникет пассажиру достаточно поднести экран телефона, где в приложении открыт билет, штрих-кодом к сканеру. Разъездные билетные кассиры проверят проездные документы с помощью мобильного устройства и персонального кассового аппарата.

Помимо приобретения проездных документов через приложения можно оплатить провоз багажа и домашних животных, а также посмотреть актуальное расписание движения поездов, получить информацию о стоимости проезда и обратиться к специалистам компании-перевозчика по вопросам улучшения организации пригородных перевозок, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.