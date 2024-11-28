Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Около 2,5 млн билетов на пригородные поезда, курсирующие в границах Северо-Кавказской железной дороги, куплено через приложение «РЖД Пассажирам» в январе – октябре 2024 года

2024-11-28 17:28
Около 2,5 млн билетов на пригородные поезда, курсирующие в границах Северо-Кавказской железной дороги, куплено через приложение «РЖД Пассажирам» в январе – октябре 2024 года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе – октябре 2024 года на пригородные поезда, курсирующие в границах СКЖД, через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» было куплено около 2,5 млн билетов. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом на маршрутах курсирования поездов АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» было приобретено 854 тыс. электронных проездных документов. Чаще всего билеты покупались для проезда в электричках на направлениях Минеральные Воды – Кисловодск (397 тыс.) и Ростов – Таганрог (185 тыс.).

На маршруты АО «Кубань Экспресс-Пригород» за 10 месяцев 2024 года через мобильное приложение куплено 1,6 млн билетов. Наиболее популярными направлениями для проезда по электронным билетам стали Туапсе – Имеретинский Курорт (444 тыс.), Туапсе – Аэропорт Сочи (178 тыс.) и Сочи – Роза Хутор (150 тыс.).

Для прохода через турникет пассажиру достаточно поднести экран телефона, где в приложении открыт билет, штрих-кодом к сканеру. Разъездные билетные кассиры проверят проездные документы с помощью мобильного устройства и персонального кассового аппарата.

Помимо приобретения проездных документов через приложения можно оплатить провоз багажа и домашних животных, а также посмотреть актуальное расписание движения поездов, получить информацию о стоимости проезда и обратиться к специалистам компании-перевозчика по вопросам улучшения организации пригородных перевозок, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru