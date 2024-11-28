Воспитанников Детской железной дороги в Казани посвятили в юные железнодорожники

Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2024-11-28 15:23
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Детской железной дороге в Казани состоялось посвящение в юные железнодорожники для ребят первого года обучения. Свои первые удостоверения получили 250 учеников.

В рамках посвящения каждая группа первокурсников проходит интерактивный квест «В поисках удостоверений». Ребята выполняют задания, разгадывают ребусы, проявляют сплоченность своей команды, смекалку и находчивость.

Мероприятие для одной из групп было организовано в новом Музее трудовой и боевой славы Юдинского железнодорожного узла. Ребятам выпала возможность познакомиться с экспонатами музея во время увлекательной экскурсии.

Добавим, что в новом учебном году для воспитанников ДЖД, достигших 16 лет, стартовали курсы профессиональной подготовки на помощника машиниста. Обучение проводится педагогами Казанского подразделения Горьковского учебного центра профессиональных квалификаций. По его окончании 9 юных железнодорожников получат не только свидетельство об обучении на детской железной дороге, но и удостоверение о присвоении профессии «помощник машиниста тепловоза».

Напомним: Детская железная дорога в Казани летом 2024 года перевезла более 36 тыс. пассажиров. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Практические занятия прошли более 600 юных железнодорожников, 88 из них – с линейных станций Кизнер, Ижевск, Канаш, Алатырь и Зеленодольск. В ходе поездной практики воспитанники ДЖД выполняли обязанности машиниста, начальника поезда, проводника, контролера-ревизора, специалистов других железнодорожных профессий.

После окончания обучения юному железнодорожнику выдают свидетельство. В этом году из 49 выпускников 31 продолжил свое профессиональное обучение и поступил в Казанский железнодорожный техникум (филиал ПривГУПС), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

