Скорый пригородный поезд сообщением Барнаул – Славгород будет курсировать ежедневно с 15 декабря

13:05

С 15 декабря скорый пригородный поезд Барнаул – Славгород будет курсировать ежедневно в связи с ведением нового графика движения пассажирских поездов на сети ОАО «РЖД».

Из Барнаула отправление – в 15:40, прибытие на станцию Славгород – в 22:00. В обратном направлении поезд начнет курсировать ежедневно с 16 декабря. Отправление из Славгорода – в 08:00, прибытие в Барнаул – в 14:20.

По маршруту следования поезд делает остановки на станциях Ребриха, Корчино, Овечкино, Гилёвка, Леньки, Новоблаговещенка, Кулунда, Табуны. Общее время в пути – 6 часов 20 минут.

Состав скорого пригородного поезда сформирован из современных пассажирских вагонов, оборудованных системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, мягкими эргономичными креслами с откидывающимися индивидуальными столиками, подставками для ног, USB-розетками.

Кроме билетных касс, приобрести проездной документ за полную стоимость и по детскому тарифу можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте ОАО «РЖД». Для пассажиров поезда сохранены все льготы, имеющиеся в пригородном железнодорожном транспорте. Предварительная продажа доступна не ранее чем за 10 дней до поездки.

Более подробную информацию можно получить на сайте АО «Алтай-Пригород» и по тел.: +7 (3852) 29-21-68, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.