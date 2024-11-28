Электропоезд «Финист» начнет курсировать между Омском и Екатеринбургом с 15 декабря

12:58

С 15 декабря электропоезд «Финист» начнет ежедневно курсировать по маршруту Екатеринбург – Тюмень – Омск. Поезд будет отправляться из Екатеринбурга в 06:45 и прибывать в Омск в 19:45. Из Омска отправление в 10:57, прибытие в Екатеринбург в 22:09. Время указано местное.

На территории Омской области «Финист» будет делать остановки на станциях Мангут, Называевская, Любинская. Время в пути от Екатеринбурга до Омска составит 12 часов.

Вагоны «Финиста» оборудованы современной системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, видеонаблюдением и информационными табло. Каждое сидение оснащено USB-розеткой. В поезде есть места для маломобильных пассажиров. Для комфортной поездки с детьми в санитарных модулях расположены пеленальные столики.

Продажа билетов уже открыта. Их можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пассажирских поездах дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.