Поезд Деда Мороза посетит столицу Приволжья 29 декабря

12:29

Настоящий Дед Мороз прибудет в Нижний Новгород из Великого Устюга на специально подготовленном поезде 29 декабря. Состав совершит остановку на станции Нижний Новгород-Сортировочный ГЖД с 09:00 до 15:10.

«Поезд Деда Мороза» – это уникальный проект ОАО «РЖД», в рамках которого главный волшебник страны путешествует по российским городам с праздничной программой. Дед Мороз традиционно посещает и Горьковскую магистраль. Этой зимой сказочный состав остановится не только в Нижнем Новгороде, но и в Дзержинске и Кирове. Жители этих городов с нетерпением ждут новогоднего чуда», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Поезд состоит из вагонов «Резиденция Деда Мороза», «Сказочная деревня», где будут организованны традиционные зимние детские игры и квесты, а также «Сцена» и «Кукольный театр», в которых будут показываться творческие представления для юных гостей. В вагоне-лавке все желающие смогут приобрести сувенирную продукцию. Железнодорожники специально его подготовили для комфортного передвижения новогодней волшебной команды по всей России.

Во время стоянки нижегородцев ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Для обладателей билетов запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки. Продажа билетов в вагон-резиденцию в Нижнем Новгороде стартует 29 ноября в 09:00.

Сказочный состав отправился в путешествие по всей стране 19 ноября из города Тайшет Иркутской области. Маршрут поезда в этом году проходит более чем через 60 городов России. Путешествие продлится 54 дня, в течение которых состав проедет почти 30 тыс. км.

Напомним, что в первое путешествие по железной дороге Дед Мороз отправился в декабре 2021 года. За 3 года поезд провел в пути 190 дней, проехал 78 тыс. км и побывал более чем в 170 российских городах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.