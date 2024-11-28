Поезд здоровья Красноярской железной дороги «Святитель Лука» отправится в командировку по двум регионам Сибири в декабре

10:17

В декабре передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» отправится в завершающую 2024 год рабочую поездку по западным станциям Красноярской магистрали в Красноярском крае и Кемеровской области.

Сначала передвижная поликлиника побывает в Кемеровской области: 10-11 декабря врачи медицинского состава будут вести прием на станции Мариинск, 12 декабря – в Суслово, 13-14 декабря – в Тяжине, 15-16 декабря – в Итате.

Затем поезд здоровья переедет в Красноярский край и совершит остановки на станциях двух районов:

в Боготольском районе: 17 декабря – Каштан, 18-20 декабря – Боготол, 21 декабря – Критово;

в Козульском районе: 22-23 декабря – станция Чернореченская.

Жители регионов смогут получить консультации узких специалистов и пройти обследования на современном диагностическом оборудовании.

Помощь предоставляется бесплатно. При себе нужно иметь полис ОМС, паспорт (для ребенка – свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее пройденных исследований.

Часы работы – с 08:00 до 18:00, регистрация пациентов – с 07:30 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00), сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.