Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта и «Сименс Мобильность» будут сотрудничать при разработке высокоскоростного электропоезда

2021-11-01 10:51
АО «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта» (совместное предприятие холдинга «ЖД» и АО «Синара – Транспортные Машины») и компания «Сименс Мобильность» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта разработки и производства нового высокоскоростного электропоезда для эксплуатации на высокоскоростных железнодорожных магистралях в Российской Федерации.

В соответствии с условиями соглашения партнеры намерены проводить технические консультации с целью разработки базовых концепций эскизного проекта нового высокоскоростного поезда для пространства 1520 и создания основы для развития проекта. Результаты работ данного этапа будут использоваться на следующих стадиях проектирования, для реализации которых планируется заключать другие соглашения.

При разработке концепций будут учитываться все общие требования, предъявляемые ОАО «ЖД» к новому российскому высокоскоростному поезду, а также российские и международные стандарты, действующие в настоящее время.

– ЖД на протяжении многих лет успешно сотрудничает с компанией «Сименс». Реализован ряд масштабных проектов, в том числе разработка и запуск в коммерческую эксплуатацию высокоскоростных электропоездов «Сапсан» и скоростных электропоездов «Ласточка». Мы высоко ценим имеющийся у «Сименс» инженерный опыт разработки подвижного состава и считаем подписание соглашения важным шагом на пути к созданию российского высокоскоростного электропоезда, – отметил начальник департамента технической политики ОАО «ЖД» Владимир Андреев.

– Благодаря этому сотрудничеству мы выводим давнее и надёжное партнёрство с ЖД на новый уровень. Наш заказчик нацелен на усовершенствование высокоскоростного транспорта в России за счет повышения комфорта для пассажиров и снижения затрат на протяжении всего жизненного цикла парка поездов. Наша роль заключается в поддержке ИЦ ЖТ, входящего в холдинг «ЖД», в разработке поезда с уникально оптимизированным энергопотреблением и затратами на сервисное обслуживание, а также с максимальной надежностью, – сказал генеральный директор по подвижному составу компании «Сименс Мобильность» Альбрехт Нойманн.

– При реализации высокотехнологичных проектов в машиностроении сотрудничество с опытными партнерами существенно снижает риски ошибок при проектировании и производстве, – прокомментировал генеральный директор АО «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта» Александр Кирейцев.

