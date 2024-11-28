На Свердловской железной дороге на новогодние праздники назначены дополнительные поезда из Екатеринбурга, Тюмени и Перми

Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в период новогодних праздников на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования.
Больше всего составов будет добавлено на маршрутах, связывающих центры областей (Екатеринбург, Пермь, Тюмень) с российской столицей. Кроме того, планируется увеличить количество поездов между городами УрФО, а также в южном направлении.
В целом, в конце декабря – начале января назначено более 40 дополнительных рейсов по наиболее популярным направлениям.
|
Номер поезда
|
Маршрут
|
Дата отправления
|
212
|
Москва – Екатеринбург – Тюмень
|
26, 28, 30 декабря,
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января
|
211
|
Тюмень – Екатеринбург – Москва
|
24, 26, 28, 30 декабря,
3, 5, 7, 9, 11 января
|
213
|
Екатеринбург – Курган
|
29 декабря
|
214
|
Курган – Екатеринбург
|
29 декабря
|
229
|
Пермь – Москва
|
26, 28 декабря,
1, 5, 7, 9, 11 января
|
230
|
Москва – Пермь
|
29 декабря,
2, 8, 10, 12 января
|
573
|
Тюмень – Екатеринбург – Махачкала
|
27 декабря,
8 января
|
574
|
Махачкала – Екатеринбург – Тюмень
|
30 декабря,
11 января
|
492
|
Екатеринбург – Нижневартовск
|
29 декабря
|
491
|
Нижневартовск – Екатеринбург – Пермь
|
30 декабря
|
230
|
Москва – Екатеринбург
|
27 декабря
|
546
|
Челябинск – Екатеринбург – Нижневартовск
|
26 декабря,
7, 11 января
|
545
|
Нижневартовск – Екатеринбург – Челябинск
|
8, 12 января
|
201
|
Нижневартовск – Екатеринбург – Приобье
|
28 декабря
|
552
|
Приобье – Екатеринбург – Челябинск
|
30 декабря
В поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть специализированные багажные купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.
Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.