На Свердловской железной дороге на новогодние праздники назначены дополнительные поезда из Екатеринбурга, Тюмени и Перми

2024-11-28 10:10
Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в период новогодних праздников на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования.

Больше всего составов будет добавлено на маршрутах, связывающих центры областей (Екатеринбург, Пермь, Тюмень) с российской столицей. Кроме того, планируется увеличить количество поездов между городами УрФО, а также в южном направлении.

В целом, в конце декабря – начале января назначено более 40 дополнительных рейсов по наиболее популярным направлениям.

Номер поезда

Маршрут

Дата отправления

212

Москва – Екатеринбург – Тюмень

26, 28, 30 декабря,

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января

211

Тюмень – Екатеринбург – Москва

24, 26, 28, 30 декабря,

3, 5, 7, 9, 11 января

213

Екатеринбург – Курган

29 декабря

214

Курган – Екатеринбург

29 декабря

229

Пермь – Москва

26, 28 декабря,

1, 5, 7, 9, 11 января

230

Москва – Пермь

29 декабря,

2, 8, 10, 12 января

573

Тюмень – Екатеринбург – Махачкала

27 декабря,

8 января

574

Махачкала – Екатеринбург – Тюмень

30 декабря,

11 января

492

Екатеринбург – Нижневартовск

29 декабря

491

Нижневартовск – Екатеринбург – Пермь

30 декабря

230

Москва – Екатеринбург

27 декабря

546

Челябинск – Екатеринбург – Нижневартовск

26 декабря,

7, 11 января

545

Нижневартовск – Екатеринбург – Челябинск

8, 12 января

201

Нижневартовск – Екатеринбург – Приобье

28 декабря

552

Приобье – Екатеринбург – Челябинск

30 декабря

В поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть специализированные багажные купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

