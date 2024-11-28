На Свердловской железной дороге на новогодние праздники назначены дополнительные поезда из Екатеринбурга, Тюмени и Перми

10:10

Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в период новогодних праздников на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования.

Больше всего составов будет добавлено на маршрутах, связывающих центры областей (Екатеринбург, Пермь, Тюмень) с российской столицей. Кроме того, планируется увеличить количество поездов между городами УрФО, а также в южном направлении.

В целом, в конце декабря – начале января назначено более 40 дополнительных рейсов по наиболее популярным направлениям.

Номер поезда Маршрут Дата отправления 212 Москва – Екатеринбург – Тюмень 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января 211 Тюмень – Екатеринбург – Москва 24, 26, 28, 30 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января 213 Екатеринбург – Курган 29 декабря 214 Курган – Екатеринбург 29 декабря 229 Пермь – Москва 26, 28 декабря, 1, 5, 7, 9, 11 января 230 Москва – Пермь 29 декабря, 2, 8, 10, 12 января 573 Тюмень – Екатеринбург – Махачкала 27 декабря, 8 января 574 Махачкала – Екатеринбург – Тюмень 30 декабря, 11 января 492 Екатеринбург – Нижневартовск 29 декабря 491 Нижневартовск – Екатеринбург – Пермь 30 декабря 230 Москва – Екатеринбург 27 декабря 546 Челябинск – Екатеринбург – Нижневартовск 26 декабря, 7, 11 января 545 Нижневартовск – Екатеринбург – Челябинск 8, 12 января 201 Нижневартовск – Екатеринбург – Приобье 28 декабря 552 Приобье – Екатеринбург – Челябинск 30 декабря

В поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть специализированные багажные купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.