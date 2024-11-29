Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году в Башкирии железнодорожники обновили почти 130 км пути

2024-11-29 16:00
В ходе летней путевой кампании на Куйбышевской железной дороге в Башкирии отремонтировали 128,3 км пути и заменили 49 стрелочных переводов. Работы велись с апреля по ноябрь с применением современных технологий и устройств соединения пути.

Большая часть путевых работ выполнялась на главном ходу Куйбышевской магистрали, где проходит основной поток грузовых и пассажирских поездов. Отремонтированы участки железнодорожного полотна на перегонах Шингак-Куль – Чишмы, Кабаково – Карламан, Тавтиманово – Урман, Алкино – Юматово, Биянка – Симская, Приютово – Аксаково, Урман – Улу-Теляк, а также пути на станциях Бензин, Миньяр и Биянка.

Наибольшее количество стрелочных переводов специалисты заменили на станциях Дёма, Аксеново, Симская, Биянка, Раевка, Улу-Теляк.

Процесс обновления инфраструктуры был организован в круглосуточном режиме по технологии «Закрытый перегон», когда ремонтируемый путь полностью закрывается для движения, а пропуск поездов осуществляется по соседнему пути.

В ремонтных работах была задействована специализированная железнодорожная техника: путеукладочные и путеразборочные краны, выправочно-подбивочно-отделочные машины, электробалластеры, щебнеочистительные машины, комплексы машин по выправке и стабилизации пути, подбивочные машины, динамический стабилизатор пути, распределитель-планировщик балласта.

Планомерная модернизация и ремонт пути направлены на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и пропускной способности, а также увеличение скоростей движения грузовых поездов до 90 км/ч, а пассажирских – до 120 км/ч, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

