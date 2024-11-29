Первый контейнерный поезд с рапсовым и подсолнечным маслом отправился со станции Ульяновск в Китай

Первый контейнерный поезд с рапсовым и подсолнечным маслом отправился со станции Ульяновск в Китай

Со станции Ульяновск-3 Куйбышевской железной дороги в Китай отправился первый поезд, груженый рапсовым и подсолнечным маслом.

Состав из 37 контейнеров проследует до дальневосточного порта Находка по согласованному расписанию, откуда груз морем отправят до конечной станции прибытия.

Развитие новых маршрутов контейнерных поездов – одно из приоритетных направлений деятельности Куйбышевской магистрали. Например, в октябре 2024 года с нового контейнерного терминала «Один пояс, один путь» Республики Татарстан в адрес потребителей Китая отправился состав со свекловичным жомом, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.