Руководители железных дорог стран-членов ШОС договорились развивать интеграционное сотрудничество

2024-11-29 15:01
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

29 ноября в Москве прошла V Встреча руководителей железнодорожных администраций государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С инициативой о ее проведении выступило ОАО «РЖД».

В мероприятии приняли участие руководители и старшие должностные лица железных дорог и железнодорожных ведомств Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также заместитель генерального секретаря ШОС Сохейл Хан и специальный представитель президента Российской Федерации по делам ШОС Бахтиёр Хакимов.

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров в своем вступительном слове отметил, что сегодня магистральная железнодорожная сеть стран-участниц ШОС динамично развивается и уже превышает 360 тыс. км.

«На страны ШОС приходится почти две трети мирового железнодорожного грузооборота, а это более 7 трлн тонно-км. Такой масштаб дает нашему железнодорожному сообществу колоссальные возможности для дальнейшего плодотворного взаимодействия и достижения совместных целей», – подчеркнул Олег Белозёров.

Участники обсудили ход исполнения решений предыдущей встречи, которая состоялась 10 мая 2023 года в Нью-Дели (Индия), и актуализировали совместные планы работы с акцентом на внедрении новейших технологий, развитии международных транспортных коридоров, цифровизации и обеспечении безопасности перевозок.

Также прошло конструктивное обсуждение инициативы узбекской стороны о новом формате интеграции железных дорог пространства ШОС.

Ключевым элементом региональной связанности и конкурентоспособности экономик стран ШОС Олег Белозёров назвал международные транспортные коридоры. Он проинформировал коллег о работе, которую проводит ОАО «РЖД» по развитию международных транспортных коридоров, проработке совместных инфраструктурных проектов, а также рассказал о решениях компании в сфере цифровизации перевозок.

На мероприятии поддержано предложение ОАО «РЖД» о создании рабочей группы по исследованиям в области железнодорожного транспорта государств-членов ШОС. В ближайшее время планируется провести внеочередное совещание экспертов для окончательного согласования документов, регламентирующих деятельность рабочей группы, с тем, чтобы она уже в следующем году начала свою деятельность.

