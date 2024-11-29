Поезд Деда Мороза прибудет в новогоднюю столицу России 30 декабря

14:24

Дед Мороз прибудет в Киров из Великого Устюга на специально подготовленном поезде 30 декабря. В этом году город на Вятке носит гордое звание новогодней столицы России. Сказочный состав совершит остановку на вокзальном комплексе Киров Горьковской железной дороги с 09:30 до 15:30.

Поезд состоит из вагонов «Резиденция Деда Мороза», «Сказочная деревня», где будут организованны традиционные зимние детские игры и квесты, а также «Сцена» и «Кукольный театр», в которых будут показываться творческие представления для юных гостей. В вагоне-лавке все желающие смогут приобрести сувенирную продукцию.

Жителей Кирова ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Для обладателей билетов запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки. Продажа билетов в вагон-резиденцию в Кирове стартует 30 ноября в 09:00.

Сказочный состав отправился в путешествие по всей стране 19 ноября из города Тайшет Иркутской области. Маршрут поезда в этом году проходит более чем через 60 городов России. Путешествие продлится 54 дня, в течение которых состав проедет почти 30 тыс. км.

Напомним, что в первое путешествие по железной дороге Дед Мороз отправился в декабре 2021 года. За 3 года поезд провел в пути 190 дней, проехал 78 тыс. км и побывал более чем в 170 российских городах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.