12 остановочных пунктов в Томской области получат новые названия

14:19

12 остановочных пунктов Западно-Сибирской магистрали в Томской области будут переименованы: вместо цифровых обозначений километра появятся названия, выбранные с учетом географических топонимов или других объектов, которые расположены рядом.

Например, остановочный пункт 68 км получит название Заря – так называется находящееся вблизи садовое товарищество; остановочный пункт 85 км переименуют в Хромовку – по наименованию расположенного рядом микрорайона Томска.

Выбранные названия были направлены на согласование в местные органы власти, на территории которых расположены эти остановочные платформы. Официально их присвоят после завершения всех юридических процедур.

В первое время для удобства пассажиров в электропоездах будут объявлять как новые, так и предыдущие названия остановок.

Напомним: Западно-Сибирская железная дорога реализует проект по переименованию «безымянных» железнодорожных объектов с начала 2024 года. Новые наименования станут хорошими ориентирами для пассажиров и туристов, сделают карту остановочных пунктов более информативной, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.