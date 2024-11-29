Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На вокзале Новосибирск-Главный открылся зал ожидания для маломобильных пассажиров

2024-11-29 14:10
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

29 ноября в рамках реализации программы по созданию беспрепятственной среды для маломобильных пассажиров на вокзале Новосибирск-Главный открылся Центр содействия мобильности ОАО «РЖД». Это специальный зал ожидания, оснащенный современным оборудованием. Здесь установлены тактильные указатели, индукционные системы для слабослышащих, панель с USB-разъемами, кнопки вызова персонала, диваны и столики. Для пассажиров, не имеющих возможности садиться, сделана специальная опорная скамья.

Часть помещения занимает санитарная комната с санузлом и душем. Оборудование также адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, есть откидывающиеся поручни и сидения для того, чтобы человек мог провести процедуры без посторонней помощи. Для путешествующих с детьми есть пеленальный столик.

Это четвертый Центр содействия мобильности на Западно-Сибирской железной дороге. Специальные залы ожидания для маломобильных пассажиров работают на вокзалах станций Томск-2, Новокузнецк и Озеро Карачинское, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

