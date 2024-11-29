Туристическому ретропоезду «Уральский экспресс» исполняется 2 года

12:59

Ретропоезду «Уральский экспресс» – флагманскому туристическому проекту Свердловской магистрали и Дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД» – 1 декабря исполняется 2 года. Он курсирует на направлении от Екатеринбурга до Верхней Пышмы и входит в число любимых маршрутов выходного дня для уральцев, является популярной достопримечательностью, визитной карточкой региона.

Ретропоезд совершил уже более 360 рейсов и перевез свыше 40 тыс. туристов. Во время поездок для гостей было приготовлено почти 4 тыс. порций чая (подается в стаканах с фирменными подстаканниками). Особой популярностью пользуются блюда и напитки уральской кухни, которые готовит команда вагона-ресторана. Например, за 2 года съедено более 5 тыс. горячих мясных пирожков – посикунчиков.

В составе ретропоезда – вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века и наполненные историческими артефактами. Работают вагон-ресторан, вагон-бар, фотокупе с оборудованием для получения моментальных фотографий. Летом в состав добавляют открытый обзорный вагон в фирменном дизайне.

На участке от Екатеринбурга до станции Шувакиш поезд следует на электрической тяге. Его ведет легендарный пассажирский электровоз ЧС2, в народе – «Чебурашка». На Шувакише предусмотрена смена тяги, к составу подцепляют паровоз, и пассажиры становятся свидетелями его яркого появления.

Продолжительность ретротура выходного дня Екатеринбург – Шувакиш – о. п. Верхняя Пышма. Музей (включая посещение вокзального комплекса Шувакиш и 3,5 часа свободного времени в Верхней Пышме для посещения музеев военной и автомобильной техники) – 6,5 часов. Отправление со станции Екатеринбург-Пассажирский – в 09:30 местного времени. По пятницам ретропоезд курсирует по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург». Отправление с вокзала – в 19:05, продолжительность тура – 2,5 часа.

Оба маршрута предусматривают остановку на станции Шувакиш. Ее вокзал и деревянная платформа, построенные в ретростиле, воссоздают аутентичную атмосферу Уральской горнозаводской железной дороги. В здании вокзала можно заглянуть в буфет и попить чаю с баранками, побывать в кабинете управляющего вокзалом (оформлен в стиле конца XIX – начала XX веков), сделать интересные фото.

В честь дня рождения «Уральского экспресса» 1 декабря для пассажиров поезда будет организована праздничная программа. Перед Новым годом, 25, 26, 27 и 30 декабря, в связи с высокой популярностью проекта запланированы дополнительные вечерние рейсы. Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам». При покупке нужно указать станцию отправления – Екатеринбург-Пассажирский, прибытия – Екатеринбург-Туристический, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.