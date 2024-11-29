Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Зал ожидания для маломобильных пассажиров открылся на пригородном вокзале Балезино

2024-11-29 12:11
Зал ожидания для маломобильных пассажиров открылся на пригородном вокзале Балезино
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

29 ноября на пригородном вокзале Балезино Горьковской железной дороги в Удмуртской Республике открылась зона ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Станция ежесуточно обслуживает более 400 пассажиров.

Пространство оснащено комфортными посадочными местами, адаптированными для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также слабовидящих людей в сопровождении собак-проводников. Кроме того, здесь имеется игровая зона для самых юных пассажиров.

Для всех категорий инвалидов доступен тактильно-сенсорный информационный терминал. Его программное обеспечение включает информацию о вокзале и предоставляемых услугах, расписании движения поездов, правилах посещения зала ожидания, видеоконсультацию посредством языка жестов.

В 2024 году на Горьковской железной дороге залы ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья уже открылись на вокзальном комплексе Нижний Новгород, пригородном вокзале Юдино-2 в Республике Татарстан и транспортно-пересадочном узле Можга в Удмуртской Республике.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам» или по тел..: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

