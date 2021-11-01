Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров на сети ОАО «ЖД» выросли на 20,4 % за 10 месяцев текущего года

2021-11-01 13:11
По оперативным данным, в октябре 2021 года на инфраструктуре ОАО «ЖД» перевезено 92 млн пассажиров, что на 12,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло на 11,1 % – до 84,9 млн пассажиров, а в дальнем следовании – на 27,2 % – до 7,1 млн человек.

Пассажирооборот в октябре 2021 года составил 7,7 млрд пасс-км, что на 18,6 % больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 2,7 млрд пасс-км (+ 15,6 %), в дальнем следовании – 5 млрд пасс-км (+ 20,3 %).

Всего в январе-октябре 2021 года отправлено 876 млн пассажиров (+ 20,4 % к январю-октябрю 2020 года), из них в дальнем следовании – 79,5 млн пассажиров (+ 36,8 %), в пригородном сообщении – 796,5 млн (+ 18,9 %).

Пассажирооборот на сети ОАО «ЖД» с начала 2021 года вырос на 32,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 89,7 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 24,5 млрд пасс-км (+ 17,1 %), в дальнем следовании – 65,2 млрд пасс-км (+ 40 %).

