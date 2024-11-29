Расписание движения калининградских пригородных поездов временно изменится с 1 декабря

11:15

С 1 по 20 декабря включительно в связи с проведением работ по обустройству путевой инфраструктуры на участке Калининград-Южный – Калининград-Северный вводится временное расписание пригородных поездов. В частности, некоторые поезда будут курсировать от/до Северного вокзала.

На Светлогорском направлении: с Северного вокзала будут курсировать электропоезда «Ласточка» №№ 6715 и 6723 (время отправления – 14:08 и 18:49 соответственно).

Также Северный вокзал станет конечной остановкой для пригородных поездов №№ 6700, 6718 и 6722, отправляющихся из Светлогорска в 06:30, 16:42 и 18:54.

Кроме того, утренние «Ласточки», ранее отправлявшиеся с Южного вокзала в 07:40 и 10:00, по рабочим дням будут курсировать с Северного вокзала в 07:47 и 10:08 соответственно. В выходные и праздничнее дни оба поезда будут отправляться с Южного вокзала в соответствии с действующим расписанием.

На Зеленоградском направлении: от/до Северного вокзала будут курсировать вечерние «Ласточки» отправлением из Зеленоградска в 17:18 и из Калининграда 18:57.

Обращаем внимание, что по рабочим дням временно отменяется курсирование пригородных поездов №№ 6803 и 7118 от/до Южного вокзала. При этом назначаются 2 «Ласточки», которые будут отправляться с Северного вокзала в 08:08 и прибывать на Северный вокзал в 16:18. По выходным дням поезда продолжат курсировать от/до Южного вокзала.

На Балтийском направлении: расписание утреннего рельсового автобуса из Балтийска скорректировано на 30 минут. Поезд будет отправляться в 06:17 и прибывать на Северный вокзал в 07:24.

На Мамоновском направлении: расписание вечернего пригородного поезда в Мамоново скорректировано на 5 минут. Время отправления с Южного вокзала – 18:05.

Также изменится расписание рельсовых автобусов на маршрутах Голубево – Калининград – Чкаловск и Голубево – Калининград – Гурьевск.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.