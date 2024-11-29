Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Забайкальская магистраль назвала победителей межрегионального конкурса плакатов «Железная дорога без опасности»

2024-11-29 10:42
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Организованный Забайкальской железной дорогой межрегиональный конкурс детских плакатов «Железная дорога без опасности» завершился награждением победителей в Читинской детской школе искусств № 1 им. Н. П. Будашкина.

На протяжении 6 месяцев юные художники из Забайкальского края и Амурской области создавали творческие работы, рассказывающие о правилах поведения в зоне движения поездов. География участников представлена обширной территорией: от поселка Ушумун – на востоке до города Петровск-Забайкальский – на западе, расстояние между которыми – более 1,8 тыс. км. Свои графические произведения на рассмотрение конкурсной комиссии отправляли воспитанники детских садов, общеобразовательных и художественных школ. Ребята применяли разные техники и форматы – от использования гуаши до создания изображений с помощью графического планшета. Всего поступило 142 плаката.

Самыми активными участниками признаны воспитанники Читинской детской школы искусств № 1 им. Н. П. Будашкина. Этот факт руководство магистрали отметило благодарственным письмом.

Участники встречи, посвященной финалу конкурса, оценили творчество сверстников во время демонстрации слайд-шоу работ на интерактивной доске, проверили свои знания по вопросам личной безопасности в ходе общения с инспектором Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте и посмотрели тематический видеоролик. В завершение состоялась церемония награждения авторов лучших плакатов в младшей, средней и старшей возрастных категориях дипломами и ценными подарками.

Из лучших работ, представленных на конкурс, будет сформирована передвижная выставка для демонстрации на вокзалах и в школах, а также издан тематический буклет, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

