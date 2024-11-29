Открыто движение поездов на двух объектах БАМа, расположенных в Иркутской области и Бурятии

Открыто движение поездов на двух объектах БАМа, расположенных в Иркутской области и Бурятии

10:06

На Восточно-Сибирской железной дороге открыто движение по двухпутной вставке на участке Огдында – Агней (Республика Бурятия) и новым вторым путям на участке Суринья – Кунерма (Иркутскаяобласть). Работы велись в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.

Общая протяженность вновь уложенных путей составила 17,2 км, установлено 8 стрелочных переводов, 365 опор контактной сети, более 91 км сетей связи, сигнализации, централизации и блокировки.

Новые объекты оборудованы современной отечественной микропроцессорной централизацией системы МПЦ-ЭЛ.

Территория, где пролегают новые пути, относится к району глубокого сезонного промерзания грунтов в осенне-зимний период, а также подвержена постоянному подтоплению в весенне-летнее время, поэтому строителями возведено 12 железобетонных мостов и проложено 9 водопропускных труб.

Завершение модернизации на линии Лена – Хани, на которой находятся построенные объекты, позволит увеличить провозную способность БАМа в границах ВСЖД к концу 2024 года до 51,2 млн тонн грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.