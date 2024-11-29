За 10 месяцев текущего года на вокзалах Горьковской магистрали помощь получили почти 23 тыс. маломобильных пассажиров

Специализированную помощь на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали в январе – октябре 2024 года оказали почти 23 тыс. маломобильным пассажирам. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД». Наибольшее количество обращений за 10 месяцев текущего года в центр поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Нижний Новгород (5,3 тыс.), Киров (4,2 тыс.), Казань (2,6 тыс.) и Ижевск (1,8 тыс.).
В 2024 году новые зоны ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья открылись на вокзальном комплексе Нижний Новгород, транспортно-пересадочном узле Можга в Удмуртской Республике и пригородном вокзале Юдино-2 в Республике Татарстан.
Сотрудники центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. Кроме того, при необходимости пассажиру предоставляют кресло-коляску или каталку для лежачих больных, а также помогают с транспортировкой багажа. Все эти услуги оказываются бесплатно.
Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам» или по телю: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.