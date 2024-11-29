76 «безымянных» остановочных пунктов на Куйбышевской железной дороге получили новые названия

На Куйбышевской железной дороге переименовано 76 остановочных пунктов. Ранее они именовались только по порядковому номеру километра, на котором расположены.
Новые топонимы совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами (населенными пунктами, лесными зонами и т. п.).
Полный перечень остановочных пунктов с новыми наименованиями:
|
Новое наименование
|
Прежнее наименование остановочного пункта
|
Самарская область
|
Декабристов
|
о. п. 965 км (на участке Сызрань-1 – Звезда)
|
Ольгинская церковь
|
о. п. 1004 км (на участке Сызрань-1 – Звезда)
|
Нефтебаза
|
о. п. 966 км (на участке Сызрань-1 – Звезда)
|
Северная
|
о. п. 1064 км (на участке Звезда – Самара)
|
Мичуринская
|
о. п. 91 км (на участке Сызрань-1 – Жигулевское Море)
|
Пионерская
|
о. п. 92 км (на участке Сызрань-1 – Жигулевское Море)
|
Власть Труда
|
о. п. 141 км (на участке Жигулевское Море – Безымянка)
|
Пискалинский взвоз
|
о. п. 125 км (на участке Жигулевское Море – Безымянка)
|
Радиоцентр
|
о. п. 168 км (на участке Жигулевское Море – Безымянка)
|
Новосемейкино
|
о. п. 172 км (на участке Жигулевское Море – Безымянка)
|
Журавли
|
о. п. 943 км (на участке Пенза-II – Новообразцовое)
|
Новозаборовка
|
о. п. 950 км (на участке Пенза-II – Новообразцовое)
|
Ульяновская область
|
Победитель
|
о. п. 958 км (на участке Ульяновск-Центральный – Акбаш)
|
Чувашская Решетка
|
о. п. 785 км (на участке Инза – Новообразцовое)
|
Студенец
|
о. п. 872 км (на участке Инза – Новообразцовое)
|
Покровская решетка
|
о. п. 778 км (на участке Инза – Новообразцовое)
|
Красный Барыш
|
о. п. 788 км (на участке Инза – Новообразцовое)
|
Большая Силаевка
|
о. п. 801 км (на участке Инза – Новообразцовое)
|
Елховка
|
о. п. 790 км (на участке Инза – Новообразцовое)
|
Лесхоз
|
о. п. 832 км (на участке Инза – Новообразцовое)
|
Пензенская область
|
Усть-Инза
|
о. п. 691 км (на участке Рузаевка – Инза)
|
Маис
|
о. п. 705 км (на участке Рузаевка – Инза)
|
Нечаевка
|
о. п. 622 км (на участке Рузаевка – Инза)
|
Пешенское
|
Разъезд 109 км (на участке Рузаевка – Пенза-IV)
|
Генералово
|
о. п. 114 км (на участке Вернадовка – Морсово)
|
Табаковка
|
о. п. 120 км (на участке Вернадовка – Морсово)
|
Салтыково
|
о. п. 87 км (на участке Вернадовка – Морсово)
|
Кочетовка
|
о. п. 700 км (на участке Рузаевка – Инза)
|
Тамбовская область
|
Дачная
|
о. п. 438 км (на участке Ряжск-II – Вернадовка)
|
Элеватор
|
о. п. 444 км (на участке Ряжск-II – Вернадовка)
|
Ленинский
|
о. п. 446 км (на участке Ряжск-II – Вернадовка)
|
Устьинский
|
о. п. 448 км (на участке Ряжск-II – Вернадовка)
|
Республика Мордовия
|
Зыково
|
о. п. 626 км (на участке Рузаевка – Инза)
|
Воеводское
|
о. п. 642 км (на участке Рузаевка – Инза)
|
Семилей
|
о. п. 649 км (на участке Рузаевка – Инза)
|
Резинотехника
|
о. п. 30 км (на участке Красный Узел – Рузаевка)
|
Малая Елховка
|
о. п. 43 км (на участке Красный Узел – Рузаевка)
|
Алтары
|
о. п. 52 км (на участке Красный Узел – Рузаевка)
|
Примокшанский
|
о. п. 534 км (на участке Кустаревка – Рузаевка)
|
Красная Пресня
|
о. п. 539 км (на участке Кустаревка – Рузаевка)
|
Республика Башкортостан
|
Ирныкши
|
о. п. 15 км (на участке Карламан – Белорецк)
|
Абзаново
|
о. п. 22 км (на участке Карламан – Белорецк)
|
Узунларово
|
о. п. 44 км (на участке Карламан – Белорецк)
|
Айтмембетово
|
о. п. 50 км (на участке Карламан – Белорецк)
|
Азово
|
о. п. 53 км (на участке Карламан – Белорецк)
|
Водопад
|
о. п. 71 км (на участке Карламан – Белорецк)
|
Габдюково
|
о. п. 73 км (на участке Карламан – Белорецк)
|
Манышта
|
о. п. 115 км (на участке Карламан – Белорецк)
|
Савалеево
|
о. п. 42 км (на участке Дема – Кармалан)
|
Бриштамак
|
о. п. 95 км (на участке Кармалан – Мурапталово)
|
Фаридуновка
|
о. п. 1528 км (на участке Кинель – Чишмы)
|
Исмагилово
|
о. п. 1533 км (на участке Кинель – Чишмы)
|
Новояппарово
|
о. п. 1539 км (на участке Кинель – Чишмы)
|
Аккулаево
|
о. п. 1513 км (на участке Кинель – Чишмы)
|
Угорье
|
о. п. 1144 км (на участке Кинель – Чишмы)
|
Камышевка
|
о. п. 1226 км (на участке Кинель – Чишмы)
|
Чайкино
|
о. п. 1490 км (на участке Кинель – Чишмы)
|
Михайловка
|
о. п. 1494 км (на участке Кинель – Чишмы)
|
Санжаровка
|
о. п. 1582 км (на участке Чишмы – Дема)
|
Мысовцево
|
о. п. 1601 км (на участке Чишмы – Дема)
|
Локомотив
|
п. п. Мысовцево (на участке Чишмы – Дема)
|
Микрорайон Южный
|
о. п. 1520 км (на участке Кинель – Чишмы)
|
Новоиглино
|
о. п. 1659 км (на участке 1638 км – Кропачево)
|
Старокубово
|
о. п. 1664 км (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)
|
Голубой карьер
|
о. п. 1680 (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)
|
Старая Кудеевка
|
о. п. 1688 (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)
|
Фиткулино
|
о. п. 1699 (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)
|
Рассвет
|
о. п. 1712 (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)
|
Химик
|
о. п. 1721 км (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)
|
Киселевская пещера
|
о. п. 1729 км (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)
|
Широкий дол
|
о. п. 1732 км (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)
|
Старый шалаш
|
о. п. 1738 км (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)
|
Берда
|
о. п. 1740 км (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)
|
Мельничный
|
о. п. 1766 км (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)
|
Студеный ключ
|
о. п. 1774 км (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)
|
Загородный
|
о. п. 1779 км (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)