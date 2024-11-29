Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

76 «безымянных» остановочных пунктов на Куйбышевской железной дороге получили новые названия

2024-11-29 09:30
76 «безымянных» остановочных пунктов на Куйбышевской железной дороге получили новые названия
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Куйбышевской железной дороге переименовано 76 остановочных пунктов. Ранее они именовались только по порядковому номеру километра, на котором расположены.

Новые топонимы совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами (населенными пунктами, лесными зонами и т. п.).

Полный перечень остановочных пунктов с новыми наименованиями:

Новое наименование

Прежнее наименование остановочного пункта

Самарская область

Декабристов

о. п. 965 км (на участке Сызрань-1 – Звезда)

Ольгинская церковь

о. п. 1004 км (на участке Сызрань-1 – Звезда)

Нефтебаза

о. п. 966 км (на участке Сызрань-1 – Звезда)

Северная

о. п. 1064 км (на участке Звезда – Самара)

Мичуринская

о. п. 91 км (на участке Сызрань-1 – Жигулевское Море)

Пионерская

о. п. 92 км (на участке Сызрань-1 – Жигулевское Море)

Власть Труда

о. п. 141 км (на участке Жигулевское Море – Безымянка)

Пискалинский взвоз

о. п. 125 км (на участке Жигулевское Море – Безымянка)

Радиоцентр

о. п. 168 км (на участке Жигулевское Море – Безымянка)

Новосемейкино

о. п. 172 км (на участке Жигулевское Море – Безымянка)

Журавли

о. п. 943 км (на участке Пенза-II – Новообразцовое)

Новозаборовка

о. п. 950 км (на участке Пенза-II – Новообразцовое)

Ульяновская область

Победитель

о. п. 958 км (на участке Ульяновск-Центральный – Акбаш)

Чувашская Решетка

о. п. 785 км (на участке Инза – Новообразцовое)

Студенец

о. п. 872 км (на участке Инза – Новообразцовое)

Покровская решетка

о. п. 778 км (на участке Инза – Новообразцовое)

Красный Барыш

о. п. 788 км (на участке Инза – Новообразцовое)

Большая Силаевка

о. п. 801 км (на участке Инза – Новообразцовое)

Елховка

о. п. 790 км (на участке Инза – Новообразцовое)

Лесхоз

о. п. 832 км (на участке Инза – Новообразцовое)

Пензенская область

Усть-Инза

о. п. 691 км (на участке Рузаевка – Инза)

Маис

о. п. 705 км (на участке Рузаевка – Инза)

Нечаевка

о. п. 622 км (на участке Рузаевка – Инза)

Пешенское

Разъезд 109 км (на участке Рузаевка – Пенза-IV)

Генералово

о. п. 114 км (на участке Вернадовка – Морсово)

Табаковка

о. п. 120 км (на участке Вернадовка – Морсово)

Салтыково

о. п. 87 км (на участке Вернадовка – Морсово)

Кочетовка

о. п. 700 км (на участке Рузаевка – Инза)

Тамбовская область

Дачная

о. п. 438 км (на участке Ряжск-II – Вернадовка)

Элеватор

о. п. 444 км (на участке Ряжск-II – Вернадовка)

Ленинский

о. п. 446 км (на участке Ряжск-II – Вернадовка)

Устьинский

о. п. 448 км (на участке Ряжск-II – Вернадовка)

Республика Мордовия

Зыково

о. п. 626 км (на участке Рузаевка – Инза)

Воеводское

о. п. 642 км (на участке Рузаевка – Инза)

Семилей

о. п. 649 км (на участке Рузаевка – Инза)

Резинотехника

о. п. 30 км (на участке Красный Узел – Рузаевка)

Малая Елховка

о. п. 43 км (на участке Красный Узел – Рузаевка)

Алтары

о. п. 52 км (на участке Красный Узел – Рузаевка)

Примокшанский

о. п. 534 км (на участке Кустаревка – Рузаевка)

Красная Пресня

о. п. 539 км (на участке Кустаревка – Рузаевка)

Республика Башкортостан

Ирныкши

о. п. 15 км (на участке Карламан – Белорецк)

Абзаново

о. п. 22 км (на участке Карламан – Белорецк)

Узунларово

о. п. 44 км (на участке Карламан – Белорецк)

Айтмембетово

о. п. 50 км (на участке Карламан – Белорецк)

Азово

о. п. 53 км (на участке Карламан – Белорецк)

Водопад

о. п. 71 км (на участке Карламан – Белорецк)

Габдюково

о. п. 73 км (на участке Карламан – Белорецк)

Манышта

о. п. 115 км (на участке Карламан – Белорецк)

Савалеево

о. п. 42 км (на участке Дема – Кармалан)

Бриштамак

о. п. 95 км (на участке Кармалан – Мурапталово)

Фаридуновка

о. п. 1528 км (на участке Кинель – Чишмы)

Исмагилово

о. п. 1533 км (на участке Кинель – Чишмы)

Новояппарово

о. п. 1539 км (на участке Кинель – Чишмы)

Аккулаево

о. п. 1513 км (на участке Кинель – Чишмы)

Угорье

о. п. 1144 км (на участке Кинель – Чишмы)

Камышевка

о. п. 1226 км (на участке Кинель – Чишмы)

Чайкино

о. п. 1490 км (на участке Кинель – Чишмы)

Михайловка

о. п. 1494 км (на участке Кинель – Чишмы)

Санжаровка

о. п. 1582 км (на участке Чишмы – Дема)

Мысовцево

о. п. 1601 км (на участке Чишмы – Дема)

Локомотив

п. п. Мысовцево (на участке Чишмы – Дема)

Микрорайон Южный

о. п. 1520 км (на участке Кинель – Чишмы)

Новоиглино

о. п. 1659 км (на участке 1638 км – Кропачево)

Старокубово

о. п. 1664 км (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)

Голубой карьер

о. п. 1680 (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)

Старая Кудеевка

о. п. 1688 (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)

Фиткулино

о. п. 1699 (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)

Рассвет

о. п. 1712 (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)

Химик

о. п. 1721 км (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)

Киселевская пещера

о. п. 1729 км (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)

Широкий дол

о. п. 1732 км (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)

Старый шалаш

о. п. 1738 км (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)

Берда

о. п. 1740 км (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)

Мельничный

о. п. 1766 км (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)

Студеный ключ

о. п. 1774 км (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)

Загородный

о. п. 1779 км (на участке о. п. 1638 км – Кропачево)
