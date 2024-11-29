За 10 месяцев 2024 года локомотивные бригады Забайкальской железной дороги 38 раз применяли экстренное торможение для предотвращения наезда на людей

Несоблюдение пешеходами правил безопасности на железной дороге стало причиной вынужденного применения машинистами Забайкальской железной дороги экстренного торможения для предотвращения наезда на людей. Всего в январе – октябре 2024 года зафиксировано 38 таких случаев. Благодаря профессионализму локомотивных бригад в каждой из этих ситуаций удалось избежать наезда на пешеходов, пересекавших железнодорожные пути в местах несанкционированного перехода.
Наибольшее число вынужденных остановок зафиксировано на станциях Михайло-Чесноковская и Шимановская в Амурской области, а также Шилка и Карымская в Забайкальском крае.
Отметим, что за 10 месяцев 2024 года на полигоне магистрали от наезда поездов было травмировано 26 человек, из них 20 получили травмы, несовместимые с жизнью.
Основными причинами несчастных случаев по-прежнему остаются переход путей в несанкционированном месте, перед близко идущим поездом, попытка пересечь дорогу под стоящими вагонами. Неоправданная спешка, беспечность, игры на железной дороге – все это приводит к трагедии.
Забайкальская железная дорога напоминает о необходимости строго соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте. Помните: железная дорога – источник повышенной опасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.