Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 10 месяцев 2024 года локомотивные бригады Забайкальской железной дороги 38 раз применяли экстренное торможение для предотвращения наезда на людей

2024-11-29 09:17
За 10 месяцев 2024 года локомотивные бригады Забайкальской железной дороги 38 раз применяли экстренное торможение для предотвращения наезда на людей
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Несоблюдение пешеходами правил безопасности на железной дороге стало причиной вынужденного применения машинистами Забайкальской железной дороги экстренного торможения для предотвращения наезда на людей. Всего в январе – октябре 2024 года зафиксировано 38 таких случаев. Благодаря профессионализму локомотивных бригад в каждой из этих ситуаций удалось избежать наезда на пешеходов, пересекавших железнодорожные пути в местах несанкционированного перехода.

Наибольшее число вынужденных остановок зафиксировано на станциях Михайло-Чесноковская и Шимановская в Амурской области, а также Шилка и Карымская в Забайкальском крае.

Отметим, что за 10 месяцев 2024 года на полигоне магистрали от наезда поездов было травмировано 26 человек, из них 20 получили травмы, несовместимые с жизнью.

Основными причинами несчастных случаев по-прежнему остаются переход путей в несанкционированном месте, перед близко идущим поездом, попытка пересечь дорогу под стоящими вагонами. Неоправданная спешка, беспечность, игры на железной дороге – все это приводит к трагедии.

Забайкальская железная дорога напоминает о необходимости строго соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте. Помните: железная дорога – источник повышенной опасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru