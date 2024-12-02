Погрузка на Северной железной дороге в ноябре 2024 года составила 4,1 млн тонн

Погрузка на Северной железной дороге в ноябре 2024 года составила более 4,1 млн тонн, что на 5% меньше, чем за ноябрь прошлого года.
Грузооборот за ноябрь 2024 года составил 13 млрд тарифных тонно-км, что ниже по сравнению с ноябрем прошлого года на 2%. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 2,8% и составил 16,1 млрд тонно-км.
Погрузка за январь – ноябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 49,8 млн тонн, что на 4,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Железной дорогой погружено:
Грузооборот по сравнению с январем – ноябрем прошлого года снизился на 4,3% и составил 143,5 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии снизился на 4,6% и составил 177,2 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.