2024-12-02 16:43
Погрузка на Северной железной дороге в ноябре 2024 года составила 4,1 млн тонн
Погрузка на Северной железной дороге в ноябре 2024 года составила более 4,1 млн тонн, что на 5% меньше, чем за ноябрь прошлого года.

Грузооборот за ноябрь 2024 года составил 13 млрд тарифных тонно-км, что ниже по сравнению с ноябрем прошлого года на 2%. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 2,8% и составил 16,1 млрд тонно-км.

Погрузка за январь – ноябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 49,8 млн тонн, что на 4,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Железной дорогой погружено:

  • нефти и нефтепродуктов – 11,6 млн тонн (-3,1% к январю-ноябрю 2023 года);
  • лесных грузов – 10 млн тонн (-2,3%);
  • черных металлов – 5,2 млн тонн (-15%);
  • каменного угля – 3,4 млн тонн (+4,4%);
  • строительных грузов – 3,3 млн тонн (-0,9%);
  • руды цветной – 3,2 млн тонн (-11,8%);
  • химических и минеральных удобрений – 2,3 млн тонн (-16%);
  • химикатов и соды – 0,7 млн тонн (-2,6%).

Грузооборот по сравнению с январем – ноябрем прошлого года снизился на 4,3% и составил 143,5 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии снизился на 4,6% и составил 177,2 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

