Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге в январе – ноябре 2024 года выросли на 9,6%

2024-12-02 16:20
В январе – ноябре 2024 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали было перевезено 19,4 млн пассажиров (+9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из них в дальнем следовании – 4,8 млн (+3,2%), в пригородном сообщении – 14,6 млн (+11,9%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге за 11 месяцев увеличился на 5,5% к уровню прошлого года и составил 5,7 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 697,1 млн пасс.-км (+12,4%), в дальнем следовании – 5 млрд пасс.-км (+4,6%).

В ноябре было отправлено около 1,8 млн пассажиров, что на 15,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, из них в пригородном сообщении – 1,4 млн (+22%), в дальнем следовании – 366,6 тыс. (- 5,5%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в ноябре 2024 года составил 427,6 млн пасс.-км, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении он вырос на 16,5%, составив 64,6 млн пасс.-км, в дальнем следовании – 363 млн пасс.-км (-0,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

