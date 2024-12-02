2 декабря из Нижнего Новгорода в Волгоград отправился тематический поезд «Уроки с путешествием»

16:04

Горьковская железная дорога совместно с правительством Нижегородской области возобновила путешествия для школьников в рамках межрегионального образовательного проекта «Уроки с путешествием». Первый в новом учебном году состав отправился 2 декабря по маршруту Нижний Новгород – Волгоград. Всего до конца 2024 года поезд выполнит 5 рейсов и перевезет почти 3 тыс. школьников.

В поездке для ребят проходят познавательные и обучающие занятия, а также экскурсионная программа с посещением мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, музея-панорамы «Сталинградская битва» и Аллеи Героев.

«Первый этап проекта «Уроки с путешествием» получил только положительные отклики от детей и их родителей. Он помогает нашим школьникам в интерактивной форме узнать исторические факты про Великую Отечественную войну и Сталинградскую битву. До конца 2024 года состав совершит 5 рейсов», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Ребята путешествуют на комфортабельном поезде, оборудованном кондиционерами и розетками для подзарядки гаджетов. Также в его состав включены вагоны с душевыми кабинами и специализированное купе для маломобильных пассажиров. Обслуживают состав поездные бригады, прошедшие специальный отбор.

Напомним, что проект реализуется с ноября 2023 года при поддержке губернатора Нижегородской области и начальника Горьковской железной дороги. Он приурочен к годовщине победы советских войск в Сталинградской битве. Участниками первого этапа культурно-образовательного путешествия в Волгоград стали почти 12 тыс. учащихся 10-х классов школ Нижнего Новгорода и области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.