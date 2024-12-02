Поезд «Лыжная стрела» свяжет Ростов-на-Дону и Черкесск в новогодние праздники

15:19

Специально для любителей горнолыжного спорта между Ростовом-на-Дону и Черкесском на время новогодних каникул назначается поезд № 845/846 «Лыжная стрела». Он будет курсировать с 29 декабря 2024 года по 7 января 2025 года (кроме 1 января).

На маршруте, который проходит через Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края, будут курсировать электропоезда «Ласточка». Они оснащены всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетками для подзарядки мобильных устройств, специальными площадками для багажа, экологически чистыми туалетными комнатами, энергосберегающим светодиодным освещением и информационными табло.

Из донской столицы состав будет отправляться с вокзала Ростов-Пригородный в 05:25, прибывать в Черкесск в 11:55. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Батайск, Кущевка, Тихорецкая, Кавказская, Гулькевичи, Армавир-Ростовский, Невинномысская.

Со станции Черкесск состав будет отправляться в 18:47 и прибывать на пригородный железнодорожный вокзал Ростова-на-Дону на следующий после отправления день в 00:41.

Отметим, что пассажиры, которые отправляются на горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии со своим спортинвентарем (сноубордами, лыжами и палки к ним, хоккейными клюшками), смогут провезти его бесплатно в местах для ручной клади.

Приобрести билет можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также во всех железнодорожных кассах дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.