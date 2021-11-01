Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Отправиться в «Зимнюю сказку» на туристическом поезде выходного дня можно из Москвы и Санкт-Петербурга

2021-11-01 12:50
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 12 ноября холдинг «ЖД» запускает туристические маршруты, которые свяжут Москву и Санкт-Петербург с родиной Деда Мороза и Снегурочки.

Туристические поезда № 921/922 и № 924/923 будут курсировать по двум круговым маршрутам: Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва и Санкт-Петербург – Великий Устюг – Вологда – Санкт-Петербург в выходные дни ноября и декабря. Из Москвы поезд будет отправляться с Ярославского вокзала по пятницам в 17:05 и прибывать обратно поздно вечером в воскресенье. Из Санкт-Петербурга он будет отправляться с Ладожского вокзала по пятницам в 10:20 и прибывать обратно рано утром в понедельник.

Для удобства туристов расписание составлено таким образом, чтобы за выходные дни они успели посетить вотчину Деда Мороза и Лавровскую фабрику деревянных игрушек, где вместе с художниками-дизайнерами фабрики можно расписать елочные украшения, увидеть старинные купеческие особняки, уникальные памятники северорусского зодчества, а также поучаствовать в интерактивной программе во Дворянском собрании в Костроме или осмотреть достопримечательности Вологодского Кремля, заложенного Иваном Грозным в XVI веке.

В составы поездов включены вагоны СВ, купе и плацкартные вагоны, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, душевыми лейками, розетками для зарядки гаджетов. Для пассажиров также будет работать вагон-ресторан, в котором можно заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Продажа билетов уже открыта. Стоимость билета – от 3 262 рублей. Оформить проездные документы можно на сайте «ЖД» и с помощью официального мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в кассах. При покупке билетов онлайн из Москвы необходимо задать на странице поиска маршрут Москва-Ярославская – Москва-Ярославская Туристическая, а из Санкт-Петербурга – Санкт-Петербург-Ладожский – Санкт-Петербург-Ладожский-Туристический.

В поездах дальнего следования холдинга «ЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена частота уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «ЖД» рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.

