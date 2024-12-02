С начала года погрузка на Горьковской железной дороге составила 24,4 млн тонн

С начала года погрузка на Горьковской железной дороге составила 24,4 млн тонн

14:11

Погрузка на Горьковской железной дороге в январе – ноябре 2024 года составила 24,4 млн тонн, что на 7,4% меньше показателя за аналогичный период 2023 года.

За 11 месяцев в том числе погружено:

нефти и нефтепродуктов – 7,6 млн тонн (-15% к январю – ноябрю 2023 года);

лесных грузов – 2,4 млн тонн (на уровне прошлого года);

черных металлов – 2,2 млн тонн (-5,7%);

цемента – 1,9 млн тонн (-18,3%);

химических и минеральных удобрений – 1,9 млн тонн (+2,2%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 1,3 млн тонн (-6,2%);

химикатов и соды – 1,3 млн тонн (-2,2%);

строительных грузов – 1 млн тонн (+1,2%);

лома черных металлов – 700 тыс. тонн (-30,4%);

зерна – 590 тыс. тонн (+8,9%);

кокса – 515 тыс. тонн (+2,2%).

Снижение погрузки обусловлено сложными погодными условиями, которые обрушились на регионы Поволжья в начале года. Негативное влияние на объемы погрузки грузов также оказывал ряд факторов, среди которых внеплановые ремонты на предприятиях-грузоотправителях, введение федеральным правительством ограничений на экспорт нефтепродуктов, сокращение предъявления строительных материалов в связи с завершением крупных инфраструктурных проектов и сверхнормативный простой локомотивного парка в ремонте.

Горьковская железная дорога находится в постоянном взаимодействии с сервисными компаниями, при необходимости в оперативном режиме проводится передислокация локомотивов с других участков магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.