С начала года погрузка на Горьковской железной дороге составила 24,4 млн тонн

2024-12-02 14:11
С начала года погрузка на Горьковской железной дороге составила 24,4 млн тонн
Погрузка на Горьковской железной дороге в январе – ноябре 2024 года составила 24,4 млн тонн, что на 7,4% меньше показателя за аналогичный период 2023 года.

За 11 месяцев в том числе погружено:

  • нефти и нефтепродуктов – 7,6 млн тонн (-15% к январю – ноябрю 2023 года);
  • лесных грузов – 2,4 млн тонн (на уровне прошлого года);
  • черных металлов – 2,2 млн тонн (-5,7%);
  • цемента – 1,9 млн тонн (-18,3%);
  • химических и минеральных удобрений – 1,9 млн тонн (+2,2%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 1,3 млн тонн (-6,2%);
  • химикатов и соды – 1,3 млн тонн (-2,2%);
  • строительных грузов – 1 млн тонн (+1,2%);
  • лома черных металлов – 700 тыс. тонн (-30,4%);
  • зерна – 590 тыс. тонн (+8,9%);
  • кокса – 515 тыс. тонн (+2,2%).

Снижение погрузки обусловлено сложными погодными условиями, которые обрушились на регионы Поволжья в начале года. Негативное влияние на объемы погрузки грузов также оказывал ряд факторов, среди которых внеплановые ремонты на предприятиях-грузоотправителях, введение федеральным правительством ограничений на экспорт нефтепродуктов, сокращение предъявления строительных материалов в связи с завершением крупных инфраструктурных проектов и сверхнормативный простой локомотивного парка в ремонте.

Горьковская железная дорога находится в постоянном взаимодействии с сервисными компаниями, при необходимости в оперативном режиме проводится передислокация локомотивов с других участков магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

