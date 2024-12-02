Исторический путеводитель 1899 года «Спутник пассажира по ЮВЖД» переиздали на Юго-Восточной железной дороге

14:05

На вокзале станции Воронеж-1 состоялась презентация репринтного издания «Спутник пассажира по ЮВЖД», оригинал которого впервые увидел свет в 1899 году. Ее провели заместитель начальника Юго-Восточной железной дороги по работе с органами власти Денис Вакуленко, руководитель отдела развития проектного офиса по туризму Ассоциации «Центральный Федеральный Округ» Данил Навоев и заместитель директора Туристско-информационного центра Воронеж Ольга Стороженко. В числе приглашенных – учащиеся Воронежского железнодорожного техникума и пассажиры пригородного поезда Воронеж – Мичуринск. Организаторы мероприятия показали гостям тематически оформленный «Вагон истории», входящий в состав этого электропоезда, и рассказали о новой книге.

Вновь изданный путеводитель «Спутник пассажира по ЮВЖД» содержит детальные описания социально-культурного и экономического устройства Воронежской и Тамбовской губерний, Липецкого уезда, а также других государственных образований, городов, малых населенных пунктов, расположенных вдоль железнодорожной линии Козлов (ныне – Мичуринск) – Воронеж – Ростов. Второй и третий выпуски «Спутника», рассказывавшие о других линиях магистрали, в настоящее время тоже планируются к выпуску. Также, по словам заместителя начальника ЮВЖД Дениса Вакуленко, будет подготовлен и издан четвертый выпуск путеводителя. Он расскажет читателям о современности: актуальных маршрутах и достопримечательностях, с которыми можно ознакомиться, путешествуя по Юго-Восточной железной дороге сегодня.

Скачать книгу и узнать о других проектах Юго-Восточной магистрали, посвященных популяризации исторического и культурного наследия Центрального Черноземья, можно на сайте ЮВЖД, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.