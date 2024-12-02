Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» в январе – ноябре выросли на 7,3%

11:46

По оперативным данным, в ноябре 2024 года с вокзалов и станций ОАО «РЖД» отправились 103,6 млн пассажиров (+5,7%), в том числе в пригородном сообщении – 94,4 млн (+6,5%), в дальнем следовании – 9,2 млн (-2%, т. к. в этом году в ноябре не было длинных выходных).

Пассажирооборот в ноябре 2024 года достиг 10,1 млрд пасс.-км, что на 1,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 4,8%, до 2,7 млрд пасс.-км, в дальнем следовании – на 0,6%, составив 7,4 млрд пасс.-км.

Всего за 11 месяцев 2024 года отправлено 1 млрд 179 млн пассажиров (+7,3% к аналогичному периоду 2023 года), из них в пригородном сообщении – более 1 млрд 60,6 млн пассажиров (+7,6%), в дальнем следовании – 117,9 млн (+4,7%).

Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2024 года вырос на 5,8% к уровню прошлого года и составил 133,6 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 32,4 млрд пасс.-км (+6,4%), в дальнем следовании – 101,1 млрд пасс.-км (+5,6%).