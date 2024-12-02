Студент из Зеленоградска стал восьмимиллионным пассажиром калининградских пригородных поездов

11:02

На Калининградской магистрали в пригородном сообщении перевезено 8 млн человек. «Юбилейным» пассажиром стал студент колледжа строительства и информационных технологий Глеб Коробко из Зеленоградска.

Восьмимиллионного пассажира определила автоматическая система продажи билетов. Глеб Коробко регулярно пользуется электропоездами «Ласточка» для поездок на учебу в областной центр. Накануне утром на Северном вокзале его встречали руководители Калининградской железной дороги, Калининградской пригородной пассажирской компании и регионального министерства развития инфраструктуры. Студенту вручили месячный абонементный билет на любое пригородное направление магистрали и корпоративный подарок.

8 млн человек – число пассажиров, совершивших поездки в калининградских пригородных поездах с 2000 года. Последние 4 года на магистрали отмечается положительная динамика пассажирских перевозок. За 11 месяцев 2024 года количество пассажиров пригородных поездов увеличилось почти на 12% к аналогичному прошлому периоду. Самыми востребованными стали направления в Зеленоградск и Светлогорск, пассажиропоток на которых составил 89% от общего числа перевезенных гостей и жителей области, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.