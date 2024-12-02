Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года на железнодорожных переездах Дальневосточной магистрали произошло 10 ДТП

2024-12-02 10:33
За 11 месяцев 2024 года на железнодорожных переездах Дальневосточной магистрали произошло 10 столкновений автомобилей с поездами, в них пострадали 9 и погиб 1 человек. В прошлом году за аналогичный период произошло 14 ДТП, пострадали 5 человек, погибших не было. Все происшествия связаны с нарушением водителями правил дорожного движения и выездом на пути перед приближающимся составом, несмотря на запрещающие сигналы.

В текущем году большая часть ДТП произошла в Хабаровском крае – 4, 3 – в Приморском крае, 2 – в Еврейской автономной области и 1 – в Амурской области. Значительного снижения количества столкновений удалось добиться в Сахалинской области: в 2024 году не зафиксировано ни одного случая, тогда как в 2023 году – 7.

Дальневосточные железнодорожники обеспокоены каждым дорожно-транспортным происшествием и активно работают для их предотвращения.

В текущем году капитально отремонтировано 6 переездов в Хабаровском и Приморском краях, на 68 объектах заасфальтированы подъезды, обновлено резинокордовое покрытие на 31 объекте. Кроме этого, установлено 5 современных проекторов «Стоп-линия», которые дают водителям световое предупреждение на дороге при приближении поезда.

Работники ДВЖД регулярно встречаются с водителями, преподавателями и учениками автошкол, руководителями автопредприятий и их работниками, напоминая об опасности нарушений ПДД и тяжелых последствиях после столкновения с подвижным составом. Также железнодорожники регулярно устраивают совместные рейды с ГИБДД и местными муниципальными властями, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

