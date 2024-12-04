Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные поезда назначены на новогодние праздники на Юго-Восточной железной дороге

2024-12-04 17:14
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В целях удовлетворения повышенного спроса на перевозки в новогодние и рождественские каникулы на ЮВЖД назначены дополнительные поезда дальнего следования:

  • № 185/186 Воронеж – Кострома, отправлением из Воронежа 20 декабря, отправлением из Костромы 21 декабря;
  • № 219/220 Москва – Белгород, отправлением из Москвы 28, 29, 30 декабря и 3, 5, 8 января, отправлением из Белгорода 29, 30 декабря и 2, 5, 7, 8 января;
  • № 459/460 Тамбов – Адлер, отправлением из Тамбова 29 декабря и 1,5 января, отправлением из Адлера 31 декабря и 3, 7 января;
  • № 527/528 Белгород – Москва, отправлением из Белгорода 27, 28, 29 декабря и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, отправлением из Москвы 28, 29, 30 декабря и 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января;
  • № 543/544 Балашов – Москва, отправлением из Балашова 27 декабря и 8 января, отправлением из Москвы 28 декабря и 9 января;
  • № 551/552 Москва – Тамбов, отправлением из Москвы 28 декабря;
  • № 552/551 Тамбов – Москва, отправлением из Тамбова 9 января.

В поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть специализированные багажные купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о расписании поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

