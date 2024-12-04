Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года обработка коммерческих грузов на терминале Доскино выросла на две трети

2024-12-04 15:56
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога активно развивает транспортно-логистический комплекс. Так, обработка грузов клиентов ОАО «РЖД» на терминале Доскино в Нижегородской области в январе – ноябре 2024 года выросла на 68% и составила 363 тыс. тонн.

Об этом шла речь на IX Транспортном форуме, на котором сотрудники магистрали представили потенциальным грузоотправителям и грузополучателям возможности железнодорожного транспорта для наращивания объемов торговли. Мероприятие прошло на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области в столице Приволжья 4 декабря. В нем приняли участие первый заместитель начальника Горьковской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Олег Лукоянов и начальник Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Сергей Малинин.

«На грузовом терминале Доскино мы в том числе принимаем и обрабатываем автомобили, прибывающие в Нижегородскую область из Китайской Народной Республики. Автотранспорт проходит обязательную процедуру таможенного оформления, и после выгрузки размещается на площадке хранения до передачи их клиенту», – отметил Сергей Малинин.

Добавим, что для осуществления этой работы была реализована комплексная модернизация грузового терминала: выполнено удлинение железнодорожного пути, подготовлена площадка для обработки грузов, проведено дооснащение грузового терминала специализированным технологическим оборудованием, организовано дополнительное обучение работников.

В этом году акцент дискуссий на форуме смещен на восточное направление. Участники обсудили преимущества перевозок грузов по железной дороге в сравнении с аналогами и отметили дальнейшие перспективы по наращиванию объемов. Перевозки грузов по Горьковской железной дороге в направлении Китая из Нижегородской области за 11 месяцев 2024 года составили почти 700 тыс. тонн, а импорт превысил значения прошлого года на 7,5% и составил почти 200 тыс. тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

