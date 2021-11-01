Расписание пригородных поездов на Калининградской железной дороге изменится с 1 по 7 ноября

В соответствии с заявкой областного правительства, расписание калининградских пригородных поездов на период нерабочих дней скорректировано.
На приморских направлениях назначены поезда, которые будут отправляться:
из Калининграда в Зеленоградск:
- с 1 по 3 ноября в 06:38;
- ежедневно в 08:00, 11:02, 12:00, 15:00, 15:57, 17:33;
- с 1 по 3 ноября в 18:27 и 20:00;
из Зеленоградска в Калининград:
- с 1 по 3 ноября в 06:43, 07:45, 08:15;
- ежедневно в 10:36, 12:07, 14:40, 17:38, 18:32;
- с 1 по 3 ноября в 19:25;
из Калининграда в Светлогорск:
- с 1 по 3 ноября в 06:18;
- ежедневно в 07:41, 08:00 (через Зеленоградск), 11:16, 12:00 (через Зеленоградск), 13:29, 15:44, 17:28, 18:35;
- с 1 по 3 ноября в 20:26, 20:00 (через Зеленоградск);
из Светлогорска в Калининград:
- с 1 по 3 ноября в 06:30, 07:39, 08:00;
- ежедневно в 09:01, 09:51 (через Зеленоградск), 12:25, 13:50 (через Зеленоградск), 15:18, 17:03, 19:26, 20:23;
из Калининграда в Пионерский Курорт:
- ежедневно в 15:00 (через о. п. Приморье);
из Пионерского Курорта в Калининград:
- с 1 по 3 ноября в 06:05 (через Зеленоградск);
- ежедневно в 16:27 (через о. п. Приморье);
из Калининграда в Балтийск:
из Балтийска в Калининград:
Отметим, что в указанный период поезда всех остальных направлений Калининградской железной дороги курсируют по ранее объявленному расписанию, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.