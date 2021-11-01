Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов на Калининградской железной дороге изменится с 1 по 7 ноября

2021-11-01 21:59
В соответствии с заявкой областного правительства, расписание калининградских пригородных поездов на период нерабочих дней скорректировано.

На приморских направлениях назначены поезда, которые будут отправляться:

из Калининграда в Зеленоградск:

  • с 1 по 3 ноября в 06:38;
  • ежедневно в 08:00, 11:02, 12:00, 15:00, 15:57, 17:33;
  • с 1 по 3 ноября в 18:27 и 20:00;

из Зеленоградска в Калининград:

  • с 1 по 3 ноября в 06:43, 07:45, 08:15;
  • ежедневно в 10:36, 12:07, 14:40, 17:38, 18:32;
  • с 1 по 3 ноября в 19:25;

из Калининграда в Светлогорск:

  • с 1 по 3 ноября в 06:18;
  • ежедневно в 07:41, 08:00 (через Зеленоградск), 11:16, 12:00 (через Зеленоградск), 13:29, 15:44, 17:28, 18:35;
  • с 1 по 3 ноября в 20:26, 20:00 (через Зеленоградск);

из Светлогорска в Калининград:

  • с 1 по 3 ноября в 06:30, 07:39, 08:00;
  • ежедневно в 09:01, 09:51 (через Зеленоградск), 12:25, 13:50 (через Зеленоградск), 15:18, 17:03, 19:26, 20:23;

из Калининграда в Пионерский Курорт:

  • ежедневно в 15:00 (через о. п. Приморье);

из Пионерского Курорта в Калининград:

  • с 1 по 3 ноября в 06:05 (через Зеленоградск);
  • ежедневно в 16:27 (через о. п. Приморье);

из Калининграда в Балтийск:

  • с 1 по 3 ноября в 17:45;

из Балтийска в Калининград:

  • с 1 по 3 ноября в 06:33.

Отметим, что в указанный период поезда всех остальных направлений Калининградской железной дороги курсируют по ранее объявленному расписанию, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

