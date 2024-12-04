Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2024-12-04 15:11
Количество отправленных пассажиров на Северо-Кавказской железной дороге в ноябре 2024 года выросло на 8%
В ноябре 2024 года в границах Северо-Кавказской железной дороги отправлено 4,2 млн пассажиров, что на 8% превышает аналогичный показатель прошлого года. В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло на 12% и составило 2,9 млн, в дальнем следовании перевезено 1,3 млн человек (на уровне ноября 2023 года).

Пассажирооборот на СКЖД в ноябре 2024 года составил 1,1 млрд пасс.-км, что на 4% выше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении он вырос на 9%, составив 104 млн пасс.-км, в дальнем следовании – на 4%, до 990 млн пасс.-км.

В январе – ноябре 2024 года перевезено порядка 58 млн пассажиров, что на 9% больше, чем за 11 месяцев 2023 года, из них в пригородном сообщении – 38,7 млн (+11%), в дальнем следовании – 19,3 млн (+4%).

Пассажирооборот в январе – ноябре составил 18,4 млрд пасс.-км, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – 1,4 млрд пасс.-км (+12%), в дальнем следовании – 17 млрд пасс.-км (+8%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

