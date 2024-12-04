Свердловская железная дорога объявила конкурс для молодых журналистов «Время выТЯГИвать»

14:49

Свердловская магистраль объявила конкурс на лучшее эссе о железнодорожных профессиях «Время выТЯГИвать» для молодых журналистов и студентов журфака УрФУ. Цель – познакомить молодежь с работой машинистов, повысить престиж этой профессии, которая является одной из ключевых на железнодорожном транспорте.

4 декабря в Екатеринбурге прошла конференция-практикум с участием журналистов, представителей Свердловской дирекции тяги (входит в структуру ОАО «РЖД») и экспертного сообщества. В ходе встречи эксперты – психологи, независимые рекрутеры и руководители подразделений холдинга – смоделировали различные ситуации выбора профессии молодыми людьми и показали, какие механизмы и эмоции при этом задействуются.

«Урал всегда был силен и развивался именно за счет производственной сферы. Горнозаводская цивилизация дала нам хороший задел на сотни лет вперед. Сегодня наша самоидентичность может помочь молодежи избежать соблазнов сиюминутных трендов, сделать выбор в сторону реальных ценностей и значимых для страны престижных профессий», – отметил директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

Заместитель начальника Свердловской дирекции тяги Елена Пинигина рассказала, что РЖД сейчас реализуют масштабные проекты, которые будут ключевыми элементами российской экономики. Идет проектирование высокоскоростных магистралей, модернизация БАМа, развитие квантовых коммуникаций, технологий машинного зрения и искусственного интеллекта. Компания готова принять в команду решительных, целеустремленных «героев нового времени», с которыми можно «вытягивать» экономику и двигаться вперед, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.