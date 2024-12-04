Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Ретропоезд на паровой тяге впервые запустят в Кирове в преддверии Нового года

2024-12-04 14:17
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога впервые отправит туристический ретропоезд на паровой тяге из Кирова 29 декабря. Запуск праздничного состава состоится в рамках проекта «Киров – новогодняя столица России». Он также приурочен к 650-летию города на Вятке.

«В этом зимнем сезоне Киров наделен статусом новогодней столицы страны. Появление такого ретропоезда – это настоящий подарок для местных жителей и гостей города. Во время движения для туристов будет организована анимационная программа, игры и поздравления от Деда Мороза», – рассказал начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Новогодний ретропоезд будет состоять из комфортабельного вагона и старинного паровоза серии Л. Состав проследует по маршруту Киров – Матанцы – Лянгасово – Киров. Он совершит рейсы 29 декабря 2024 года и со 2 по 6 января 2025 года. Поезд будет отправляться со станции Киров в 10:00 и возвращаться в 12:25.

Билеты можно будет приобрести в пригородных кассах АО «ВВППК» со следующей недели.

Всю информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

