На железнодорожном вокзале Верхний Уфалей открылся зал ожидания для маломобильных пассажиров

14:08

4 декабря на железнодорожном вокзале Верхний Уфалей для маломобильных посетителей открылся зал ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД».

В новом специализированном пространстве для маломобильных пассажиров предусмотрены удобные посадочные места, тактильные информационные пиктограммы, кнопка вызова персонала вокзального комплекса, который при необходимости окажет ситуационную помощь, установлен справочный видеотерминал, позволяющий получить консультацию специалиста, в том числе и на жестовом языке. Слабослышащие посетители могут воспользоваться специализированным оборудованием – индукционной петлей.

Сотрудники Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» готовы оказать маломобильным посетителям необходимую помощь по прибытию на вокзальные комплексы, во время ожидания поезда, при посадке или высадке из вагона, оформлении проездных документов, пользовании услугами и сервисами, а также с перемещением багажа и ручной клади.

За 11 месяцев 2024 года услугами по оказанию помощи и сопровождению на вокзале Верхний Уфалей воспользовались 50 маломобильных пассажиров.

Напомним, что для получения помощи Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» нужно оформить заявку. Сделать это можно по бесплатному номеру 8 (800) 775-00-00, в приложении «РЖД Пассажирам» или по электронному адресу info@rzd.ru не менее чем за 24 часа до оказания услуги, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.