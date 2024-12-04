На направлениях Иваново – Новки и Иваново – Кинешма Северной магистрали будут переименованы 4 остановочных пункта

12:43

На железнодорожных направлениях Иваново – Новки и Иваново – Кинешма 4 остановки поездов, которые ранее обозначались километром железной дороги, получат уникальные имена.

На участке от Иваново до Кинешмы появятся Пережогино (344 км) и Гаврилково (373 км), на участке от Иваново до Новок – Шушерино (394 км) и Малыгино (400 км).

Выбор названий проводился совместно с органами власти субъекта РФ с учетом наименований местных топонимов.

Железнодорожникам предстоит внести новые названия в справочные и информационные системы и разместить их на остановочных пунктах, а также актуализировать расписание поездов. Процедура переименования пройдет в несколько этапов и завершится в следующем году, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.