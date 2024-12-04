В Ярославской области переименуют 21 остановочный пункт на железной дороге

В Ярославской области переименуют 21 остановочный пункт на железной дороге

12:37

В Ярославской области остановки поездов, которые ранее обозначались километром железной дороги, получат уникальные имена. Всего будет переименован 21 остановочный пункт.

На участке от Ярославля до Александрова на маршрутах поездов появятся:

Василисино (142 км);

Милославка (147 км);

Смоленское (155 км);

Меленки (231 км);

Черелисино (265 км);

Зиновское (268 км);

Раздолье (274 км);

на участке от Данилова до Буя:

Верхний Жар (378 км);

Фондяково (388 км);

Соколиный (399 км);

Минино (419 км);

на участке от Ярославля до Сонково:

Кривандино (300 км);

Кадино (323 км);

Большое Фролово (56 км);

Зманово (69 км);

на участке от Ярославля до Нерехты:

Твердино (305 км);

Новое (310 км);

Пищалино (318 км);

на участке от Ярославля до Данилова:

Петровское (322 км);

Холм (331 км);

Новенькое (343 км).

Выбор названий проводился совместно с органами власти субъекта РФ с учетом наименований местных топонимов.

Железнодорожникам предстоит внести новые названия в справочные и информационные системы и разместить их на остановочных пунктах, а также актуализировать расписание поездов. Процедура переименования пройдет в несколько этапов и завершится в следующем году, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.