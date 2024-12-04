Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Ярославской области переименуют 21 остановочный пункт на железной дороге

2024-12-04 12:37
В Ярославской области переименуют 21 остановочный пункт на железной дороге
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Ярославской области остановки поездов, которые ранее обозначались километром железной дороги, получат уникальные имена. Всего будет переименован 21 остановочный пункт.

На участке от Ярославля до Александрова на маршрутах поездов появятся:

  • Василисино (142 км);
  • Милославка (147 км);
  • Смоленское (155 км);
  • Меленки (231 км);
  • Черелисино (265 км);
  • Зиновское (268 км);
  • Раздолье (274 км);

на участке от Данилова до Буя:

  • Верхний Жар (378 км);
  • Фондяково (388 км);
  • Соколиный (399 км);
  • Минино (419 км);

на участке от Ярославля до Сонково:

  • Кривандино (300 км);
  • Кадино (323 км);
  • Большое Фролово (56 км);
  • Зманово (69 км);

на участке от Ярославля до Нерехты:

  • Твердино (305 км);
  • Новое (310 км);
  • Пищалино (318 км);

на участке от Ярославля до Данилова:

  • Петровское (322 км);
  • Холм (331 км);
  • Новенькое (343 км).

Выбор названий проводился совместно с органами власти субъекта РФ с учетом наименований местных топонимов.

Железнодорожникам предстоит внести новые названия в справочные и информационные системы и разместить их на остановочных пунктах, а также актуализировать расписание поездов. Процедура переименования пройдет в несколько этапов и завершится в следующем году, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

