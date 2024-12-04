В Ярославской области переименуют 21 остановочный пункт на железной дороге

В Ярославской области остановки поездов, которые ранее обозначались километром железной дороги, получат уникальные имена. Всего будет переименован 21 остановочный пункт.
На участке от Ярославля до Александрова на маршрутах поездов появятся:
на участке от Данилова до Буя:
на участке от Ярославля до Сонково:
на участке от Ярославля до Нерехты:
на участке от Ярославля до Данилова:
Выбор названий проводился совместно с органами власти субъекта РФ с учетом наименований местных топонимов.
Железнодорожникам предстоит внести новые названия в справочные и информационные системы и разместить их на остановочных пунктах, а также актуализировать расписание поездов. Процедура переименования пройдет в несколько этапов и завершится в следующем году, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.