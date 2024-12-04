Погрузка на Куйбышевской железной дороге в ноябре текущего года составила 5 млн тонн

10:40

В ноябре 2024 года погрузка на Куйбышевской железной дороге составила 5 млн тонн, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот в ноябре 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7% и составил 11,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 8,5% и составил 13,9 млрд тонно-км.

Погрузка за январь – ноябрь 2024 года составила 54,8 млн тонн, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железной дорогой погружено:

химических и минеральных удобрений – 22,5 млн тонн (+4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года);

строительных грузов – 22,1 млн тонн (-8,2%);

руды железной и марганцевой – 20,6 млн тонн (-2,2%);

нефти и нефтепродуктов – 9,3 млн тонн (-4,8%);

лесных грузов – 2,4 млн тонн (+13,4%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 2,1 млн тонн (+6,9%).

Грузооборот с начала 2024 года составил 123,2 млрд тарифных тонно-км (-10,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 149,7 млрд тонно-км (-11,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.