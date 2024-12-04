Погрузка на Куйбышевской железной дороге в ноябре текущего года составила 5 млн тонн

В ноябре 2024 года погрузка на Куйбышевской железной дороге составила 5 млн тонн, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот в ноябре 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7% и составил 11,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 8,5% и составил 13,9 млрд тонно-км.
Погрузка за январь – ноябрь 2024 года составила 54,8 млн тонн, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Железной дорогой погружено:
Грузооборот с начала 2024 года составил 123,2 млрд тарифных тонно-км (-10,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 149,7 млрд тонно-км (-11,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.