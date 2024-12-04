В январе – ноябре 2024 года на Северной магистрали отправлено около 13,3 млн пассажиров

10:05

По оперативным данным, с вокзалов и станций СЖД в январе – ноябре 2024 года отправлено около 13,3 млн пассажиров (+2,3% к аналогичному периоду 2023 года), из них в дальнем следовании – 6,6 млн (+3,9%), в пригородном сообщении – около 6,7 млн (+0,7%).

Пассажирооборот в январе – ноябре 2024 года вырос на 2,2% к уровню прошлого года и составил около 5,2 млрд пасс.-км, в том числе в дальнем следовании – 4,9 млрд пасс.-км (+2,2%), в пригородном сообщении – 280,5 млн пасс.-км (+2%).

В ноябре 2024 года отправлено более 1 млн пассажиров, что на 1,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, в том числе в дальнем следовании – 528,4 тыс. (-4,2% к ноябрю 2023 года), в пригородном сообщении – 513,5 тыс.(+1,9%). Снижение произошло из-за того, что в этом году в ноябре не было длинных праздничных выходных.

Пассажирооборот в ноябре 2024 года составил 408,3 млн пасс.-км, что на 4,6% меньше показателя за тот же период 2023 года. В дальнем следовании пассажирооборот снизился на 5% по сравнению с ноябрем прошлого года, составив 385,2 млн пасс.-км, в пригородном сообщении – вырос на 1,9%, составив 23,1 млн пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.