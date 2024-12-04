Погрузка на Свердловской железной дороге в январе – ноябре текущего года составила 126,4 млн тонн

Погрузка на Свердловской железной дороге в январе – ноябре 2024 года составила 126,4 млн тонн, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В частности, по железной дороге отправлено:
Грузооборот на СвЖД за 11 месяцев 2024 года снизился на 7,6% и составил 186,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 7%, до 233,8 млрд тонно-км.
Погрузка на Свердловской железной дороге в ноябре 2024 года составила 11 млн тонн (-9%). Грузооборот составил 17,2 млрд тарифных тонно-км (-5,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 21,6 млрд тонно-км (-5,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.