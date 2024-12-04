Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Свердловской железной дороге в январе – ноябре текущего года составила 126,4 млн тонн

2024-12-04 09:34
Погрузка на Свердловской железной дороге в январе – ноябре текущего года составила 126,4 млн тонн
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Погрузка на Свердловской железной дороге в январе – ноябре 2024 года составила 126,4 млн тонн, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, по железной дороге отправлено:

  • нефти и нефтепродуктов – 33,8 млн тонн (-0,9% к январю – ноябрю 2023 года);
  • строительных грузов – 25,3 млн тонн (-15,9%);
  • химических и минеральных удобрений – 16,7 млн тонн (+20,9%);
  • руды железной и марганцевой – 9,6 млн тонн (-8,3%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 8,5 млн тонн (+10,8%);
  • черных металлов – 8,4 млн тонн (-13,4%);
  • руды цветной и серного сырья – 4,3 млн тонн (-4,2%);
  • химикатов и соды – 2,7 млн тонн (-8,5%);
  • кокса – 2,4 млн тонн (+2,8%);
  • цемента – 2,4 млн тонн (-12,1%);
  • лома черных металлов – 1,8 млн тонн (-14,5%);
  • лесных грузов – 1,6 млн тонн (+2,6%).

Грузооборот на СвЖД за 11 месяцев 2024 года снизился на 7,6% и составил 186,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 7%, до 233,8 млрд тонно-км.

Погрузка на Свердловской железной дороге в ноябре 2024 года составила 11 млн тонн (-9%). Грузооборот составил 17,2 млрд тарифных тонно-км (-5,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 21,6 млрд тонно-км (-5,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru