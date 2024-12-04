Погрузка на Свердловской железной дороге в январе – ноябре текущего года составила 126,4 млн тонн

Погрузка на Свердловской железной дороге в январе – ноябре 2024 года составила 126,4 млн тонн, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, по железной дороге отправлено:

нефти и нефтепродуктов – 33,8 млн тонн (-0,9% к январю – ноябрю 2023 года);

строительных грузов – 25,3 млн тонн (-15,9%);

химических и минеральных удобрений – 16,7 млн тонн (+20,9%);

руды железной и марганцевой – 9,6 млн тонн (-8,3%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 8,5 млн тонн (+10,8%);

черных металлов – 8,4 млн тонн (-13,4%);

руды цветной и серного сырья – 4,3 млн тонн (-4,2%);

химикатов и соды – 2,7 млн тонн (-8,5%);

кокса – 2,4 млн тонн (+2,8%);

цемента – 2,4 млн тонн (-12,1%);

лома черных металлов – 1,8 млн тонн (-14,5%);

лесных грузов – 1,6 млн тонн (+2,6%).

Грузооборот на СвЖД за 11 месяцев 2024 года снизился на 7,6% и составил 186,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 7%, до 233,8 млрд тонно-км.

Погрузка на Свердловской железной дороге в ноябре 2024 года составила 11 млн тонн (-9%). Грузооборот составил 17,2 млрд тарифных тонно-км (-5,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 21,6 млрд тонно-км (-5,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.