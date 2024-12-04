Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года на малых вокзалах Красноярской железной дороги собрано более 570 кг пластика

2024-12-04 09:28
С начала 2024 года с помощью фандоматов, установленных на шести малых вокзалах КрасЖД, собрано 576 кг вторсырья (пластиковых бутылок и алюминиевых банок).

Роботизированные агрегаты для приема использованной тары размещены в холлах вокзальных зданий на стациях в черте Красноярска и в городах и поселках Красноярского края Енисей, Злобино, Базаиха, Чернореченская, Уяр и Иланская. С их помощью пассажиры и гости вокзалов могут сдать тару для дальнейшей переработки и, тем самым, проявить ответственное отношение к окружающей среде.

Отметим, что самую высокую экологическую активность показали посетители вокзала станции Злобино: они сдали на утилизацию более 7 тыс. бутылок и 1 тыс. банок. Это почти половина от общего количества пустой тары, собранной с помощью фандоматов на малых станциях магистрали.

В качестве вознаграждения за каждую сданную упаковку пользователям фандомата начисляются бонусные рубли, которые можно потратить при покупке товаров или услуг компаний, участвующих в партнерской программе. Для зачисления бонусов необходимо зарегистрироваться в специальной программе Ecoplatform в магазине приложений, установленном на смартфоне, а при сдаче тары – ввести на мониторе фандомата телефонный номер.

Принимаемая тара распределяется в соответствующие контейнеры-накопители для хранения и передачи перерабатывающим предприятиям.

В настоящее время КрасЖД ведет подготовку к установке первых на магистрали «уличных» фандоматов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

