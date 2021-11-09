«Мороз-экспресс» доставит путешественников из Москвы в Великий Устюг на новогодние праздники

19:02

Об этом договорились 9 ноября в ходе рабочей встречи губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Дмитрий Пегов. Встреча прошла в онлайн-формате и была посвящена перевозкам туристов в Великий Устюг в высокий зимний сезон, включая новогодние и рождественские праздничные дни.

Стороны договорились, что в новогодние праздники из Москвы в Великий Устюг начнет курсировать скорый поезд «Мороз-экспресс», который дополнит существующие экскурсионные проекты.

«Подобный график движения для поезда сообщением Москва – Великий Устюг мы проработали впервые. Нам удалось на 4 часа сократить время поезда в пути (до 18 часов вместо 22). Предварительно выбрали 4 даты отправления состава, а при наличии спроса планируем включить поезд в постоянный график. Предпосылки для этого есть: сейчас наблюдается повышенный интерес к внутреннему туризму, хорошо расходятся билеты на новогодние туристические поезда. Свою роль сыграет и комфортность состава: поезд будет с новыми удобными вагонами, оборудованными всеми необходимыми сервисами для пассажиров, включая систему отопления, климат-контроля с обеззараживанием воздуха, рестораном и широким выбором сувенирной продукции», – сообщил Дмитрий Пегов.

Скорый поезд «Мороз-экспресс» отправится из Москвы в первые рейсы 3, 4, 5 и 8 января в 16:15. В Великий Устюг поезд прибудет на следующий день (4, 5, 6 и 9 января соответственно) в 10:00. В течение дня пассажиры смогут побывать на вотчине Деда Мороза, посетить различные экскурсионные программы, погулять по историческому городу. В обратный путь состав отправится в тот же день в 18:00 и уже в 10:13 на следующие сутки вернется в столицу.

«Однодневное путешествие – это отличное решение для тех, кто не планирует останавливаться в гостинице, но хочет побывать в Великом Устюге. Со своей стороны, мы обеспечим максимально удобную логистику и на высоком уровне организуем экскурсионные программы для туристов, прибывших скорыми, специализированными поездами и поездами выходного дня», – сказал Олег Кувшинников.

Напомним: с 12 ноября холдинг «ЖД» запускает туристические поезда выходного дня Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва и Санкт-Петербург – Великий Устюг – Вологда – Санкт-Петербург. Из Москвы и из Санкт-Петербурга поезда будут уходить по пятницам, а прибывать обратно в Москву поздно вечером в воскресенье и рано утром в понедельник в Санкт-Петербург. На сегодняшний день уже продано порядка 80% билетов на места, предложенные пассажирам в этих рейсах.