В январе – ноябре 2024 года на Забайкальской железной дороге погружено более 22 млн тонн грузов

2024-12-04 09:17
По оперативной информации, в январе – ноябре 2024 года на Забайкальской железной дороге погружено более 22 млн тонн грузов, что выше показателя января – ноября предыдущего года на 3,7%.

Грузооборот с начала 2024 года составил 291,4 млрд тарифных тонно-км (+2,6%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот за этот же период вырос на 1,7% и составил 354,5 млрд тонно-км.

За 11 месяцев 2024 года в том числе погружено:

  • каменного угля – 12,9 млн тонн (+10,6%);
  • руды железной и марганцевой – 3,8 млн тонн (+12,5%);
  • строительных грузов – 1,1 млн тонн (-17,2%);
  • зерна – 745,1 тыс. тонн (-5,3%);
  • руды цветной и серного сырья – 416 тыс. тонн (-8,8%);
  • лома черных металлов – 192,9 тыс. тонн (+2,4%);
  • нефти и нефтепродуктов – 155 тыс. тонн (-27,3%);
  • лесных грузов – 51,5 тыс. тонн (-36,3%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 38,9 тыс. тонн (-31,3%).

В ноябре 2024 года погружено почти 2 млн тонн грузов, что на 3,1% ниже показателя ноября предыдущего года.

Грузооборот за это же время составил 27,7 млрд тонно-км (+8,8%), с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот вырос на 5,4% и составил 32,9 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

