По оперативной информации, в январе – ноябре 2024 года на Забайкальской железной дороге погружено более 22 млн тонн грузов, что выше показателя января – ноября предыдущего года на 3,7%.
Грузооборот с начала 2024 года составил 291,4 млрд тарифных тонно-км (+2,6%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот за этот же период вырос на 1,7% и составил 354,5 млрд тонно-км.
За 11 месяцев 2024 года в том числе погружено:
В ноябре 2024 года погружено почти 2 млн тонн грузов, что на 3,1% ниже показателя ноября предыдущего года.
Грузооборот за это же время составил 27,7 млрд тонно-км (+8,8%), с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот вырос на 5,4% и составил 32,9 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.