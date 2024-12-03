Перевозки пассажиров на Юго-Восточной железной дороге за 11 месяцев текущего года выросли на 5%

Перевозки пассажиров на Юго-Восточной железной дороге за 11 месяцев текущего года выросли на 5%

17:05

По оперативным данным, в январе – ноябре 2024 года на Юго-Восточной железной дороге было перевезено 11,8 млн пассажиров, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в дальнем следовании – 4,7 млн (+5,9%), в пригородном сообщении – 7,1 млн (+4,4%).

В ноябре перевезено 975 тыс. пассажиров (+3,5% к ноябрю 2023 года), из них в дальнем следовании – 354,7 тыс. (-1%), в пригородном сообщении – 620,1 тыс. (+6,3%).

Пассажирооборот в январе – ноябре составил 11,7 млрд пасс.-км, что на 10,4% больше, чем за 11 месяцев 2023 года, в том числе в дальнем следовании – 11,4 млрд пасс.-км (+10,5%), в пригородном сообщении – 266,8 млн пасс.-км (+4,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.