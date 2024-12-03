Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 150 км «бархатного» пути уложено на Горьковской железной дороге с начала путеремонтной кампании 2024 года

2024-12-03 16:59
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ходе путеремонтной кампании 2024 года, которая стартовала на Горьковской железной дороге в апреле, работники магистрали уложили 150,8 км бесстыкового, так называемого бархатного пути.

Железнодорожники заменили рельсошпальную решетку, провели глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках, уложили новый путь. Кроме того, произведена замена 113 стрелочных переводов.

В настоящее время работы по капитальному ремонту развернуты на перегонах Ветлужская – Шеманиха, Тоншаево – Пижма, Ильино – Великое Озеро и Андосово – Пильна – в Нижегородской области, Долгушино – Вахрушево, Бумкомбинат – Просница, Ацвеж – Котельнич и Марадыковский – Быстряги – в Кировской области, Чулково – Гороховец и Болдино – Ундол – во Владимирской области.

Ремонт пути также идет на перегонах Кизнер – Саркуз, Яр – Кожиль, Болгуры – Кварса и станции Глазов – в Удмуртской Республике, на станциях Дербышки, Арск, Шемордан и Иштуган – в Татарстане, а также на станции Шумерля – в Чувашской Республике.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

